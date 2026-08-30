Москва30 авг Вести.Минтранс России собирается узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом заявил в беседе с РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что для гражданской авиации абсолютным приоритетом является доступность полетов, повышение мобильности людей, защита прав и интересов пассажиров, а также обеспечение их безопасности.

Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли отметил министр

Никитин подчеркнул, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Он напомнил, что данный инструмент с самого начала создавался для защиты интересов путешественников, так как рейсах всегда есть так называемые "неявившиеся пассажиры" – опоздавшие, отложившие поездку или просто те, кто передумали в день вылета. Соответственно, на борту появляются свободные кресла, добавил министр. По словам Никитина, овербукинг даст возможность предложить эти освободившиеся места людям, которые хотели бы улететь прямо сейчас.

Разрабатываем изменения в Воздушный кодекс в этой части вместе с заинтересованной общественностью, с ведомствами, которые контролируют соблюдение прав потребителей. Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок пояснил глава Минтранса

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что в России на всех видах транспорта действуют скидки для детей. В частности, российские авиакомпании предлагают скидки на билеты для маленьких пассажиров до 12 лет. Кроме того, пассажирам с детьми предоставляются детские коляски сразу после прибытия, прямо у трапа самолета.