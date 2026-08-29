Никитин: билеты на самолеты и поезда продаются для детей в России со скидками В Минтрансе напомнили о льготах для юных пассажиров

Москва29 авг Вести.В России на всех видах транспорта действуют скидки для детей. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Так, российские авиакомпании предоставляют скидки на билеты для маленьких пассажиров до 12 лет.

Если говорить об авиации, то здесь у нас создана целая система: это и специальные скидки на билеты для детей, и гарантированное право бесплатно провозить детское питание сверх установленной нормы ручной клади, и обязательная рассадка детей рядом с родителями в салоне отметил министр

Кроме того, пассажирам с детьми предоставляют детские коляски сразу после прибытия, прямо у трапа самолета. А также Минтранс разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.

На проезд в поездах дальнего следования для несовершеннолетних действует круглогодичная скидка. И эта льгота предоставляется вне зависимости от формы их обучения.

Также Никитин напомнил, что в пригородных электричках на федеральном уровне установлено право бесплатного проезда для детей в возрасте до 7 лет. По его словам, дальнейшие льготы, включая поддержку многодетных семей в пригородном сообщении, по закону относятся к полномочиям субъектов. Регионы самостоятельно устанавливают льготы и скидки, исходя из своих финансовых возможностей.