Никитин рассказал об улучшении обслуживания пассажиров в поездах РЖД

Никитин: поезда РЖД станут комфортнее для путешествий семей с детьми Никитин рассказал об улучшении обслуживания пассажиров в поездах РЖД

Москва2 авг Вести.В РФ поезда дальнего следования остаются "принципиально важным транспортом". Поэтому будет повышаться качество обслуживания в них. Об этом заявил ИС "Вести" министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Пассажиропоток дальнего следования стабильно растет. При этом внедряются решения, направленные на улучшение обслуживания пассажиров, отметил он.

Пассажиров на поездах дальнего следования ожидает дальнейшее улучшение сервиса. Появляются новые вагоны, появляются новые решения. Отдельное внимание российские железные дороги (РЖД) уделяют семейноцентричности. Даже в наборе бесплатного инвентаря появляются детские манежи сказал Никитин



Железнодорожным транспортом пользуются все жители страны, подчеркнул министр.

[Сотрудники отрасли] делают очень-очень важную транспортную работу, для всех граждан нашей страны, экономики, промышленности нашей страны. Спасибо вам за то, что вы делаете [свою работу] честно и ответственно обратил внимание Никитин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российского железнодорожного транспорта, отметив, что работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

В РФ празднуют День железнодорожника. Традиционно он отмечается в первое воскресенье августа. В 2026 году дата выпадает на 2-е число.