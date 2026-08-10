Москва10 авг Вести.Минтранс РФ поддержал предложение по созданию гарантирующих перевозчиков в каждом регионе, такая мера должна исключить пробелы в работе общественного транспорта. Об этом на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Поддерживаем предложения комиссии [Госсовета по транспорту] по созданию в каждом регионе так называемых гарантирующих перевозчиков для исключения возможных пробелов в транспортном обслуживании. Очень важно, чтобы такие перевозчики подхватывали срочные задачи, которые на стадии контрактации было невозможно предсказать. Это компенсационные маршруты в результате незапланированных простоев на других видах транспорта. Это ресурсы и возможности для компенсации в результате ремонта улично-дорожной сети, чрезвычайных ситуациях, решении специальных задач, например, эвакуация в связи с паводками и пожарами. И, безусловно, для таких перевозчиков нужны особые условия контрактации и финансирования заявил Никитин

Министр добавил, что такие перевозчики должны быть ориентиром для других участников рынка.

Гарантирующие перевозчики должны быть ориентиром для других участников рынка, задавать стандарты по качеству услуг для населения, кадровой политики, надежности и устойчивости. Безусловно, это повысит значительно качество обслуживания в опорных населенных пунктах, позволит более эффективно планировать закупки техники на перспективу нескольких лет подчеркнул Никитин

Ранее к закреплению в законе понятия "гарантирующий перевозчик" призвал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в сфере общественного транспорта необходимо "навести порядок".