Путин заявил о положительных тенденциях в сфере общественного транспорта в РФ Путин: в сфере общественного транспорта в РФ наметились положительные тенденции

Москва10 авг Вести.Людям нужна уверенность в том, что проблемы с общественным транспортом не помешают их планам. В России наметились положительные тенденции в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время рабочей поездки в Бурятию он провел заседание президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.

Наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно… Перед нами стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации, не старше нормативного, на уровне не менее чем 85% подчеркнул президент

Он добавил, что качественное транспортное обслуживание граждан должно быть обеспечено не только за счет обновления парка. Путин отметил, что автобусы, троллейбусы, трамваи и пригородные поезда должны ходить по расписанию. Люди должны быть уверены в безопасности поездок, а также платить за них по доступной цене.

Ранее глава государства заявил, что градостроителям не стоит гнаться за воплощением новых тенденций в архитектуре без оглядки на самобытность российских городов.