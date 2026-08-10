Путин: меняя и перестраивая города, нужно сохранять их самобытность

Путин призвал сохранить самобытность городов РФ Путин: меняя и перестраивая города, нужно сохранять их самобытность

Москва10 авг Вести.Градостроителям в РФ нельзя забывать о самобытности отечественных городов во время возведения новых объектов. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Бурятию.

На встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития глава государства призвал урбанистов не гнаться слепо за новыми веяниями в архитектуре.

Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность пояснил президент

Путин добавил, что новые объекты в городе должны быть грамотно вписаны в сложившееся пространство и не нарушать исторический облик городов и поселков России.

Ранее президент рассказал, как был удивлен "хаотичной" застройкой одного из крупных российских городов. В подростковом возрасте он выехал из Ленинграда на соревнования, и был поражен разницей между населенными пунктами.