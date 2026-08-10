Владимир Путин дал совет чиновникам, которых ругают Путин: чиновников, как правило, все ругают, и поделом

Москва10 авг Вести.Чиновники должны привыкнуть к тому, что их часто и поделом ругают. Об этом на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды заявил президент России Владимир Путин.

На встрече в Улан-Удэ глава российского государства дал совет чиновникам, отвечая на выступление заместителя директора Магаданского областного краеведческого музея Артема Ковалева.

Чиновников, как правило, все ругают. И поделом. Чиновники должны привыкнуть, что их работа не для того, чтобы их хвалили. Нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей отметил Путин

Он отметил положительную работу Артема Ковалева и его жены, проект которых по созданию Парка-маяка в Магадане вернул людям море. 10 лет назад на этом месте был неблагоустроенный район - пустырь, помойки, брошенные суда, контейнеры, гаражи, которые не давали людям увидеть красоту пейзажа. Ковалев провел небольшое исследование того, каким этот район хотели бы видеть те, кто приходит на берег, а его жена нарисовала иллюстрации, с которыми он пошел в администрацию города.

Идея понравилась, к работе подключились городские службы, а архитекторы подготовили проект, который победил в конкурсе на создание комфортной городской среды.

Ранее Путин рассказал, как онемел, впервые выехав из Ленинграда на соревнования и увидев хаотичную застройку одного большого года, название которого он так и не раскрыл. Президент призвал архитекторов не увлекаться новомодными тенденциями при застройке, а сохранять самобытность российских городов.