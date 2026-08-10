Мутко рассказал об эффективности мастер-планов в российских городах Глава ДОМ.РФ рассказал об эффективности мастер-планов в российских городах

Москва10 авг Вести.Мастер-план – это комплексный документ территориального развития муниципалитета, который объединяет в себя градостроительную политику и определяет приоритеты экономического развития. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, этот документ согласован с населением и представляет собой план развития города на видимую перспективу.

Мы в последние годы очень многое делаем для развития городской среды. Уже десятилетия работают соответствующие программы, выделяются ресурсы, благоустраиваются скверы, парки, набережные … И пример таких мастер-планов есть на Дальнем Востоке … Дербент … Арзамас, Дивеево, Саров ... Кавказские Минеральные Воды … Люди видят, знают, куда двигаться, что будет появляться, очередность этого развития. Конечно, мы считаем это таким очень важным шагом в развитии любой территории. Но самое главное – изучается идентичность территории, находятся какие-то преимущества перед другими регионами, раскрывается потенциал сказал он

Ранее директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов заявил, что самые успешные мастер-планы имеют такие города, как Дербент, Якутск и Грозный.

10 августа Владимир Путин в Улан-Удэ встречается с ведущими представителями сферы планирования городской среды.