Москва10 авгВести.В России активно реализуются программы по развитию малых городов и воссоединенных территорий для улучшения качества жизни в регионах. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
С этого года впервые появился отдельный конкурс для малых городов Дальневосточного региона, отдельный конкурс для воссоединенных территорий малых городов. Это все дает возможность … выбрать приоритет развития, выбрать свой проект, в котором заявиться на этот конкурс. Поэтому, наверное, это самая такая востребованная программа, которая существует. Конечно, есть еще много других национальных проектов, целей. Сегодня главная цель - это улучшение качества жизни, это развитие экономики, развитие дорожной сети, наш национальный проект "Инфраструктура для жизни", где очень много механизмовсказал он
Также Мутко добавил, что среди механизмов, которые предлагает ДОМ.РФ - это инфраструктурные облигации, лизинг коммунальной техники, проектное финансирование, это комплексное развитие территории (КРТ).
У нас в портфеле сегодня 132 таких проекта на федеральных землях в 55 субъектах Российской Федерации. Потенциал 24 млн квадратных метров. Это вовлечение неэффективных земель … За последние десятилетия мы более 50 тысяч гектаров земли вовлекли в оборот неэффективных земель … Это огромный потенциал. Мы стараемся не просто вовлекать, мы стараемся, чтобы там появлялось жильеотметил он
Ранее Виталий Мутко заявил, что туристический поток из Арзамаса в Дивеево благодаря мастер-плану должен достигнуть 1,8 млн к 2030 году.