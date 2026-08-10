Мутко рассказал о госпрограммах по развитию малых городов РФ Глава ДОМ.РФ рассказал о госпрограммах по развитию малых городов РФ

Москва10 авг Вести.В России активно реализуются программы по развитию малых городов и воссоединенных территорий для улучшения качества жизни в регионах. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

С этого года впервые появился отдельный конкурс для малых городов Дальневосточного региона, отдельный конкурс для воссоединенных территорий малых городов. Это все дает возможность … выбрать приоритет развития, выбрать свой проект, в котором заявиться на этот конкурс. Поэтому, наверное, это самая такая востребованная программа, которая существует. Конечно, есть еще много других национальных проектов, целей. Сегодня главная цель - это улучшение качества жизни, это развитие экономики, развитие дорожной сети, наш национальный проект "Инфраструктура для жизни", где очень много механизмов сказал он

Также Мутко добавил, что среди механизмов, которые предлагает ДОМ.РФ - это инфраструктурные облигации, лизинг коммунальной техники, проектное финансирование, это комплексное развитие территории (КРТ).

У нас в портфеле сегодня 132 таких проекта на федеральных землях в 55 субъектах Российской Федерации. Потенциал 24 млн квадратных метров. Это вовлечение неэффективных земель … За последние десятилетия мы более 50 тысяч гектаров земли вовлекли в оборот неэффективных земель … Это огромный потенциал. Мы стараемся не просто вовлекать, мы стараемся, чтобы там появлялось жилье отметил он

Ранее Виталий Мутко заявил, что туристический поток из Арзамаса в Дивеево благодаря мастер-плану должен достигнуть 1,8 млн к 2030 году.