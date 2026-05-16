В Совете Федерации предложили меры по развитию туризма в малых городах России Сенатор Голов: малые города не встроены в систему туристического потенциала РФ

Москва16 мая Вести.Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов в интервью ИС "Вести" рассказал о мерах, которые позволят раскрыть туристический потенциал малых городов России.

По словам Голова, есть несколько барьеров, которые не позволяют малым городам в полной мере раскрыть свой туристический потенциал. Среди них – отсутствие готового персонала и сервиса, а также невысокая информированность об объектах исторического и культурного наследия.

Надо подходить всегда комплексно. У нас много программ, которые, в том числе, направлены на развитие малых городов, туризма в малых городах. Но каждая программа работает сама по себе. Здесь нет комплексности. И малые города должны быть встроены в общую систему, в том числе в общую систему привлечения федерального финансирования. Надо развивать промышленный туризм, который важен с точки зрения и профориентации молодежи, и продвижения местных брендов отметил сенатор

Он добавил, что также в малых городах нужно решать проблему с объектами культурного наследия, которые в некоторых случаях находятся в "не очень хорошем состоянии".