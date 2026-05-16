Москва16 мая Вести.Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в интервью ИС "Вести" предложил возродить туристический знак отличия "Турист СССР".

После ряда трагедий с участием российских путешественников в Совете Федерации предложили ужесточить контроль за работой инструкторов-проводников, обязать их получать лицензии прежде, чем сопровождать группу в экстремальных видах туризма.

Более того, по мнению сенатора Гибатдинова, вместе с этим необходимо возродить туристический знак отличия – символ опыта и профессионализма.

Безусловно, нам надо возвращаться и в том числе к советскому опыту. Это как раз значки "Турист СССР". Сейчас эта работа тоже ведется, ведется аттестация именно этих специалистов, только после аттестации они могут уже оказывать эти услуги сказал сенатор

Аттестацию необходимо пройти до 1 октября 2026 года, иначе легально работать гидом не получится. В официальном реестре уже около 6 тыс. специалистов.

Сенаторы также предложили упростить процедуру оповещения МЧС о маршрутах групп, что позволит заранее спланировать необходимые меры для обеспечения безопасности.

Чтобы можно было перед таким походом внести все данные через "Госуслуги" и чтобы уже у всех государственных органов, в том числе у МЧС, эти данные были, и они могли отслеживать маршрут, график туристов и все остальное отметил Гибатдинов

Кроме того, законодатели рекомендуют дополнительно защитить путешественников за счет увеличения страховой суммы полиса. Это делается для компенсации поисково-спасательных операции в случае необходимости.

Ранее спасатели нашли двух туристов, застрявших на Эльбрусе из-за непогоды и запросивших помощи. Перед восхождением они не зарегистрировали свой маршрут.