Москва18 апр Вести.В России следует обновить инфраструктуру санаторно-курортного комплекса, заявила ИС "Вести" член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Наталья Кувшинова.

Ни для кого не секрет, что большая часть наших санаториев построена 30 и более лет назад. Безусловно, где-то материально, и, может быть, где-то морально устаревшая инфраструктура требует обновления, совершенствования. Второй момент, и он крайне важный — это вопросы кадров. Сегодня крайне важен запрос квалифицированных специалистов заявила она

Кувшинова также отметила, что введенный курортный сбор показал свою результативность в ряде регионов.

Если сначала у людей это вызывало опасения, то когда спустя несколько лет мы видим курортную инфраструктуру по самым современным требованиям, созданную на средства курортного сбора, то это, конечно, важный результат сказала сенатор

Ранее в Госдуме напомнили, что льготные категории граждан имеют право на получение бесплатных путевок в санатории.