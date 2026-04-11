Москва11 апр Вести.Для продления физически активной и социальной жизни пациентов с рассеянным склерозом необходимо создавать специализированные центры и персонифицированные регистры. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова заявила в интервью ИС "Вести".

Также, по мнению Чефрановой, школы рассеянного склероза необходимо создавать в каждом регионе России.

Создание, безусловно, центров, кабинетов рассеянного склероза, персонифицированных регистров, к которым был бы доступ не только у организаторов здравоохранения; у тех, кто отвечает за закупки лекарственных препаратов, но и у врача, чтобы вовремя проводить коррекцию. То есть задач стоит очень много, и все они направлены на главное решение, чтобы у пациентов с рассеянным склерозом была продолжительная, активная физически и социальная жизнь объяснила сенатор

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система ошибочно атакует и разрушает миелиновую оболочку нервных волокон, что нарушает передачу нервных импульсов.