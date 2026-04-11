Москва11 апр Вести.Школы пациентов с рассеянным склерозом должны быть созданы в каждом регионе России. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова высказала в интервью ИС "Вести".

Школа рассеянного склероза предоставляет тем, кто впервые столкнулся с диагнозом, площадку для общения и взаимной поддержки, отметила сенатор.

Это обучение технике инъекций, потому что почти все препараты инъекционные, и пациент сам себе делает инъекции… Поддержка, понимание, оказание помощи, организация реабилитации… И эти школы, я считаю, что [в их организации] ничего сложного нет. Они просто обязаны быть в каждом регионе рассказала Чефранова

Также она подчеркнула, что этот вопрос при помощи других сенаторов можно решить в течение года.

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система ошибочно атакует и разрушает миелиновую оболочку нервных волокон, что нарушает передачу нервных импульсов.

