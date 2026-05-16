Москва16 мая Вести.В Совете Федерации предложили включить скрининг на рак желудка и кишечника в региональные программы диспансеризации. О важности ранней диагностики в интервью ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова.

Онкология желудочно-кишечного тракта – одна из главных причин смертности в России. На ее долю приходится почти треть всех случаев. Коварство болезни в том, что на ранних стадиях она протекает бессимптомно. Пациенты чувствуют недомогание и обращаются к врачу, когда рак уже перешел в запущенную форму.

Ключ к спасению – ранняя диагностика. Сенаторы выступают за системный подход. Каждый регион должен проанализировать статистику заболеваемости за последние три года. Там, где риски высоки, необходимо активнее внедрять профилактику и современные методы обследования — от неинвазивных тестов до гастро- и колоноскопии, подчеркнула Чефранова.

Я бы сказала, что вообще будущее – это создание высокопотоковых центров эндоскопии. Москва – это понятно. Но такие регионы, как Ярославль, Архангельск, Донецкая Народная Республика, они создали эти центры, и это очень важно, за этим будущее. Но есть регионы такие, как Тыва, Бурятия, арктические наши регионы, где очень высокий уровень заболеваемости. И, к сожалению, выявление злокачественных новообразований кишечной трубки происходят очень поздно, на третьей-четвертой стадии. Соответственно, высокая смертность. И для этих регионов особенно мы одну из рекомендаций выработали – это рассмотреть региональные таргетные, то есть индивидуальные, скрининговые программы рассказала сенатор

По ее мнению, в скором времени Россия перейдет от региональных программ по созданию высокопотоковых центров эндоскопии к федеральной.