В Совфеде заявили, что малые города в России полностью не исчезнут

Сенатор Голов: малые города в России не исчезнут В Совфеде заявили, что малые города в России полностью не исчезнут

Москва1 июл Вести.Сценарий полного исчезновения малых городов в России выглядит утопическим. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

В беседе с ТАСС он отметил, что подобный сценарий был бы плохим, потому что площадь России огромная.

Все полностью не переедут. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли… И я думаю, что 100% они - [малые города] - не исчезнут сказал Голов

По его словам, около 800 из порядка 1 120 российских городов относятся к малым.

Ранее Голов подчеркнул, что малые города пока не встроены в систему туристического потенциала России. Он также рассказал о необходимости решить проблему с объектами культурного наследия, которые в некоторых случаях находятся в "не очень хорошем состоянии".

Между тем заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя РФ Дмитрий Некрасов сообщил, что новые общественные пространства появляются даже в небольших городах и поселках благодаря Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).