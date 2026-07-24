Москва24 июл Вести.В вопросе поддержки деревни необходим комплексный подход. На селе должно быть все необходимое для комфортной жизни и работы. Об этом ИС "Вести" заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В госпрограмму, рассчитанную на развитие села, были включены всего 683 сельских поселения, или полпроцента от общего количества – 15 000.

Что эта цифра еще означает, вот если нам от эмоций перейти к планированию? Следующие полстолетия фактически все практически деревни приговорены. Мы должны понимать, что село — не только демографический потенциал, но это новый способ жизни, потому что ведь сегодня какой основной ввод жилья, например, идет - малоэтажное. То есть люди хотят жить в своем доме. И опять же людей там в коттеджные поселки толкают, еще как-то. А люди хотят вот на простор, огромная страна. Мы живем в два раза скученнее, чем Германия или Великобритания по населенным пунктам. И деревня вымирает прокомментировал эксперт

Также он заявил, что проблемами села, помимо Минсельхоза, должны заниматься и другие ведомства, поскольку речь идет не только в получении сельхозпродукции.

Мы должны именно мыслить мультиинфраструктурами, потому что должно быть все: от интернета и возможности удаленной работы, до там роботов, починки чего угодно, ну, в том числе, конечно, базовые, такие, как социально-культурная инфраструктура, здравоохранение, образование. Вот самый простой, казалось бы, момент - школа сельская. Сколько сегодня закрывают сельских школ? Вот 2 000 за последние там шесть лет закрыто. Почему? Потому что деревня, даже при всем прочем, рождаемость падает, и не набираются дети… А нам нужно исходить из другого, что наоборот, здорово, что ребятишек мало. Значит, им надо дать лучшее образование, в том числе телеобразование, в той же стратегии пространственного развития, которая вот опорные эти населенные пункты. Там есть прекрасный гениальный пункт. Это экспериментальные населенные пункты. Ну, давайте экспериментировать. Давайте переходить к новым формам жизни, где у нас будет дом, родовое поместье заявил Крупнов

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что России необходимо создавать больше рабочих мест в селах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил о необходимости развития сельских территории, чтобы у их жителей не возникало потребности покидать свои населенные пункты.