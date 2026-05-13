Москва13 мая Вести.Новые технологии входят в жизнь российских фермеров, однако уклад жизни на селе был и останется консервативным. Такую оценку высказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.

По его словам, активное внедрение технологий не меняет главного - уклада жизни на селе.

Цифровые технологии, робототехника, беспилотные системы входят в жизнь не только агрохолдингов, но и фермеров - это их конкурентоспособность, это снижение себестоимости. Мы видим, что такие технологии появляются. Но, мне кажется, на селе неизменным останется уклад жизни - фермер не может представить себя без жизни на своей земле. И как раз эти вещи не будут меняться, они останутся консервативными. А технологии поменяются считает Двойных

При этом, добавил сенатор, условия жизни на селе постоянно улучшаются.

В Омской области … за пять лет более 11 млрд было выделено именно на строительство сельских школ, больниц и детских садов. И если вы приедете в эти деревни, вы увидите, что эти соцобъекты ничуть не хуже, чем в столичных городах. Но люди живут на селе, трудятся, поэтому деревня будет современная, но она не потеряет главного: она не потеряет любовь к земле, патриотизм, чувство верности своему долгу. И люди, живущие на селе, помнят, что они кормят не только себя - они кормят огромную страну подчеркнул Двойных

Свое интервью сенатор дал на полях отчетно-программного форума "Есть результат!", который проводит в Омске 13 мая партия "Единая Россия". Также Александр Двойных отметил: участники "земских" программ по привлечению специалистов в сельскую местность начинают по-новому смотреть на жизнь.