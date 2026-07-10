Москва10 июл Вести.России необходимо развивать свои территории и создавать больше рабочих мест в селах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев поделился воспоминанием, как приезжал на малую родину родителей в Брянскую и Архангельскую области. По словам помощника президента, село Журиничи, например, удивило его своей разбитостью. Они с братом решили построить там храм и привести место в порядок.

И вот последний раз, когда были, – я и внуков брал туда, ну, не всех, но, значит, они тоже были в этом храме, видели, смотрели. И они видели уже, что мы это село возродили. Я считаю, что наша задача – развивать территорию, вообще развивать территории, не только там в Журиничах, либо в Подомо (населенный пункт в Архангельской области. – Прим. ред.). А для того, чтобы территории развивались, нужна работа. Если нет работы у людей, территория развиваться не будет. Нам надо территорию развивать именно. Еще раз повторю, рабочие места, чтобы они работали. Когда есть рабочее место, когда он гордится тем, что он здесь живет, у него нет в голове каких-то нехороших мыслей отметил Николай Патрушев

В России необходимо развивать сельские территории, чтобы жители не уезжали из своих населенных пунктов. Об этом ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что каждый четвертый житель России проживает в селе.