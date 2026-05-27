Москва27 мая Вести.Фестиваль театров малых городов РФ дает возможность для развития региональным театрам. Об этом рассказал для ИС "Вести" худрук фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов

[Главный режиссер] Сойжин Жамбалова работает в Няганском ТЮЗе. В прошлом году они стали победителями сначала нашего фестиваля, а потому проехались по всем фестивалям и тоже победили. Няганский ТЮЗ, казалось бы, где это находится, а сегодня я про него рассказываю телеканалу "Россия"! И она [Жамбалова] уже поставила [постановку] в РАМТе, будет ставить в Театре Наций сказал Миронов

Художественный руководитель Александринского театра, член жюри Фестиваля театров малых городов России Никита Кобелев также отметил возможности фестиваля для развития театральной среды в регионах страны.

Когда театр один в городе это не такая большая культурная среда, а тут [благодаря фестивалю] возможность и актерам себя показать, а также приезжают худруки заявил он

Ранее художественный руководитель театра "Современник" Владимир Машков высказал мнение, что искусственный интеллект способен заменить работников телевидения или киноартистов, а живой театр останется навсегда.