Москва27 маяВести.Фестиваль театров малых городов РФ дает возможность для развития региональным театрам. Об этом рассказал для ИС "Вести" худрук фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов
[Главный режиссер] Сойжин Жамбалова работает в Няганском ТЮЗе. В прошлом году они стали победителями сначала нашего фестиваля, а потому проехались по всем фестивалям и тоже победили. Няганский ТЮЗ, казалось бы, где это находится, а сегодня я про него рассказываю телеканалу "Россия"! И она [Жамбалова] уже поставила [постановку] в РАМТе, будет ставить в Театре Нацийсказал Миронов
Художественный руководитель Александринского театра, член жюри Фестиваля театров малых городов России Никита Кобелев также отметил возможности фестиваля для развития театральной среды в регионах страны.
Когда театр один в городе это не такая большая культурная среда, а тут [благодаря фестивалю] возможность и актерам себя показать, а также приезжают худрукизаявил он
