Москва15 апр Вести.Московский театр "Современник" живет благодаря энергии артистов, которые знают, ради чего был создан этот театр. Об этом в день 70-летия "Современника" рассказал Народный артист России, художественный руководитель театра Владимир Машков в интервью ИС "Вести".

Легендарный театр "Современник" отмечает свое 70-летие. Именно с "Современником" связаны имена таких великих артистов и режиссеров, как Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков. Практически каждый спектакль театра еще с советских времен неизменно становился культурным событием, звучащим на всю страну, а ряд постановок стали культовыми и признаны во всем мире.