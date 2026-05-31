Москва31 мая Вести.Театр предлагает зрителям возможность прикоснуться к живому искусству, наблюдать необычное проявление таланта. Этим объясняется популярность театра у современного зрителя, заявил ИС "Вести" народный артист РФ, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

В России продажи билетов в театры в первом квартале 2026 года увеличились на 20,6%. Спектакли успешно конкурируют с кино. Интерес к этому виду досуга наблюдается в том числе и у молодой аудитории.

Театр - это особенное место, место притяжения души. И ребенка тоже приводят в театр, чтобы показать ему не нарисованную сказку, а сейчас ее и не всегда талантливо рисуют: есть уже в компьютере программа, ты нарисовал эту мышку, ты ее оживляешь, она у тебя пошла, но ничто не вкладывается душой. Талант не вложен человеческий рассказал Князев

По его словам, в театре обязательно присутствие таланта.

В театр идут для того, чтобы увидеть вот это необычное проявление таланта. Умеет ли артист так воздействовать на человека, что тот вожмется в кресло и будет смотреть и думать: "Ничего себе!" Здесь, сейчас, в сию минуту тебе, артисту, нужно найти возможность суметь это передать зрителю. Наша же профессия, мы же люди, много переживаний. А когда ты приходишь играть спектакль, ты понимаешь, что ты сейчас должен зрителя попытаться, например, развеселить. А у тебя нет этого настроения. Что делать? Зритель же пришел в театр, купил билет. Может, он долго гонялся за этим билетом. И это заставляет мобилизовать все свои силы. Первые звуки музыки, немножко грима, костюм - и пошло поделился Князев

Режиссер Константин Богомолов ранее заявил, что в театре не может быть демократии.