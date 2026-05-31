Москва31 мая Вести.Российской молодежи театр интересен и как форма досуга, и как вариант профессионального пути. Об этом заявил ИС "Вести" актер театра и кино, народный артист РФ, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

По его словам, несмотря на то, что новое поколение растет в эпоху цифровых технологий, многие стремятся "пробовать себя и в танцевальном кружке, и в драматическом". Из-за этого в профильных вузах конкурс остается высоким. В самом Театральном институте имени Щукина на одно место, как правило, претендуют 200-300 человек.

Это говорит о чем? О том, что в каждом человеке, который рождается, в нем все равно сидит жажда творчества. Родители же детей своих часто, во всяком случае, все равно пытаются увлечь... Все это делается для того, чтобы развивалась личность сказал Князев

Он также обратил внимание, что в общеобразовательных учреждениях в последние годы стали уделять много внимания творческому развитию детей.

Это наша инициатива была, которую подхватило Министерство просвещения, чтобы в каждой школе был театр. Потому что театр дает возможность быстрее, что ли, развиваться. Потому что он дает развитие воображения, фантазии подчеркнул Князев

Театр всегда требует присутствия человеческого таланта, добавил он.