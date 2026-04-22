Ректор РАНХиГСа Комиссаров отчитался о востребованности вуза Комиссаров: РАНХиГС второй год подряд становится самым востребованным вузом РФ

Москва22 апр Вести.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) второй год подряд становится самым востребованным российским вузом. Об этом рассказал ректор РАНХиГСа Алексей Комиссаров в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Комиссаров напомнил, что ранее глава кабмина поставил перед вузом задачу стремиться не только к количественным показателям, но и к качественным.

Но и с точки зрения цифр нам есть чем похвалиться. Академия уже второй год становится самым востребованным вузом нашей страны. Мы получили около 500 тысяч заявлений на конкурсные группы в прошлом году, что значительно превысило предыдущие показатели сказал ректор

Комиссаров добавил, что интерес ко всем программам обучения, которые предлагает академия, растет.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предположил, что в будущем отбор в университеты может проводиться при помощи ИИ.