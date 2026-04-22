Москва22 апрВести.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) второй год подряд становится самым востребованным российским вузом. Об этом рассказал ректор РАНХиГСа Алексей Комиссаров в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Комиссаров напомнил, что ранее глава кабмина поставил перед вузом задачу стремиться не только к количественным показателям, но и к качественным.
Но и с точки зрения цифр нам есть чем похвалиться. Академия уже второй год становится самым востребованным вузом нашей страны. Мы получили около 500 тысяч заявлений на конкурсные группы в прошлом году, что значительно превысило предыдущие показателисказал ректор
Комиссаров добавил, что интерес ко всем программам обучения, которые предлагает академия, растет.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предположил, что в будущем отбор в университеты может проводиться при помощи ИИ.