В РАНХиГС рассказали, когда вуз завершит обучение первого потока участников СВО Комиссаров: РАНХиГС завершит обучение первого потока участников СВО в мае

Москва22 апр Вести.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) завершит обучение первого потока участников специальной военной операции в мае. Об этом рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава кабмина спросил у ректора, как в РАНХиГС реализуется программа "Время героев".

В мае у нас завершается обучение первого потока. Всего на первый поток федеральной программы было принято 83 человека, на второй – 85. Среди них 53 Героя России, большое количество кавалеров ордена Мужества, у некоторых по три, по четыре ордена Мужества сказал Комиссаров

Он добавил, что участники программы демонстрируют хорошие результаты на гражданской службе.