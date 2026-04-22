Ректор Комиссаров рассказал о среднем балле для поступления на бюджет в РАНХиГС

Москва22 апр Вести.Средний балл для поступления на бюджет в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) составил более 95. Об этом рассказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, средний балл по единому государственному экзамену также вырос у поступающих на платную форму обучения.

Он составил 78 баллов, а на бюджет более 95 баллов. Тем не менее очень высокий конкурс сохраняется, около 17 человек на место. А на самые востребованные программы доходит до 90 человек на одно место сказал Комиссаров

При этом он добавил, что в академии сократилось количество программ обучения.

Если в 2024 году у нас было 187 программ бакалавриата, то в этом году мы запускаем только 93. А если говорить про магистерские, то из 237 мы оставили 113. Стараемся оставлять только самые лучшие, самые востребованные и качественные программы уточнил ректор

Ранее Комиссаров заявил, что РАНХиГС второй год подряд становится самым востребованным российским вузом.