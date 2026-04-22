Москва22 апр Вести.Ректор президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров поблагодарил членов правительства за участие в программах университета. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с председателем кабмина Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что в ходе реализации программы "Время героев" 83 человека были приняты в первый поток вуза, среди которых 53 Героя России.

Хотел бы отдельно поблагодарить членов правительства Российской Федерации за то, что они выступают наставниками наших защитников, участвуют в их образовательной программе, встречаются с ними, всегда очень открыто отвечают на все вопросы и поддерживают ребят сказал Комиссаров

Ректор подчеркнул, что прошедшие спецоперацию военнослужащие доказали кровью верность Отчизне и теперь успешно выполняют свои обязанности уже на гражданской службе.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Комиссарова орденом Александра Невского.