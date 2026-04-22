Москва22 апр Вести.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) стала лидером в федеральном мониторинге по организации мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ректор вуза Алексей Комиссаров.

На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он отметил, что академия активно развивает как научную, так и студенческую деятельность, а также реализует масштабные общественные проекты.

Поддерживаем большое количество мероприятий, в том числе заняли первое место в федеральном мониторинге по проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сказал Комиссаров

Он уточнил, что в РАНХиГС прошло 452 мероприятия, участие в которых приняли более 80 тысяч человек.

Ректор академии также подчеркнул, что РАНХиГС второй год становится самым востребованным учебным заведением России.