Москва22 апр Вести.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХИГС) будет обучать вьетнамских госслужащих. Об этом рассказал ректор университета Алексей Комиссаров в ходе доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Он отметил, что Вьетнам стал для России надежным партнером в сфере подготовки кадров.

Мы с товарищем То Ламом подписали соглашение и будем обучать вьетнамских госслужащих, а Вьетнам готов принимать наших специалистов на своих площадках сказал Комиссаров

По словам ректора академии, ВУЗ заключил соглашения со многими другими странами.

Ранее Минобрнауки РФ обновило правила приема в вузы на 2026 год.