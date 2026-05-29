Москва29 мая Вести.Вьетнам намерен отправить курсантов-медиков на подготовку в Россию, сообщил начальник военно-медицинской академии азиатской страны Чанг Вье Тен в комментарии ИС "Вести".

Представителей Вьетнама впечатлили прошедшие под Петербургом тактико-специальные учения "Очаг". В рамках маневров курсанты-будущие врачи отработали маневры, как действовать во время реального боя – эвакуировать раненных и оказывать им медицинскую помощь.

После нашего визита мы хотим направить своих сотрудников для обучения к вам, в Военно-медицинскую академию. Мы видим, что у вас есть самый передовой опыт оказания помощи бойцам в современных условиях и это очень важный опыт для нас заявил Чанг Вье Тен

Замначальника ВМА им. Кирова Валерий Толстошеев отметил, что в учебные планы и программы для подготовки специалистов регулярно вносятся корректировки в соответствии с современными реалиями.

Ранее РФ и Вьетнам подписали план сотрудничества в морской сфере до 2030 года.