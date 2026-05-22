РФ и Вьетнам подписали план сотрудничества в морской сфере до 2030 года

Россия и Вьетнам подписали план сотрудничества на море РФ и Вьетнам подписали план сотрудничества в морской сфере до 2030 года

Москва22 мая Вести.Россия и Вьетнам подписали план сотрудничества в морской сфере до 2030 года, передает агентство ТАСС. Церемония прошла в Москве во время российско-вьетнамских консультаций по морской тематике. С российской стороны документ подписал председатель Морской коллегии Николай Патрушев, с вьетнамской – министр национальной обороны Фан Ван Зянг.

В ходе консультаций стороны обсудили сотрудничество в судостроении, судоремонте, подготовке морских кадров, военно-техническое сотрудничество и безопасность судоходства.

На мероприятии Патрушев заявил, что к настоящему моменту в мире началась гонка военно-морских вооружений, а потому фактор силы по мере изменения глобальной архитектуры будет расти.