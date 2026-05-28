На конгрессе в Казани военные хирурги рассказали о своем опыте работы в зоне СВО

Москва28 мая Вести.На Втором Казанском конгрессе хирургов обсудили методы работы в боевых условиях в зоне спецоперации. Директор ММНКЦ имени С.П. Боткина, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин в интервью ИС "Вести" отметил значение конгресса для развития хирургии.

Перспективные направления неотложной оперативной помощи обсуждают сегодня в Татарстане, где открылся Казанский конгресс хирургов. Крупный медицинский форум объединяет специалистов из разных регионов страны. В центре внимания – применение робототехники и внедрение инноваций, а также работа в экстремальных и боевых условиях.

Совместно с военными медиками проходит программа направления по военно-полевой хирургии. Это еще раз говорит о том, что этот конгресс очень важен для дальнейшего развития российской хирургии в целом подчеркнул Шабунин

В Республиканской клинической больнице Татарстана проведены десятки уникальных операций по спасению и постановлению бойцов спецоперации.

Мы одними из первых в стране включились в эту работу, и мы очень признательны хирургической общественности России, особенно военно-медицинским подразделениям Министерства обороны, за то, что они взяли шефство над нами, научили, как работать с военными травмами отметил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев

Конгресс хирургов продлится два дня. Участники события планируют в следующем году снова встретиться в Казани.