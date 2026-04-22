Москва22 апр Вести.Донецкая академия управления и государственной службы стала частью РАНХиГС, сообщил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что присоединение было реализовано в установленные сроки, и все необходимые процедуры завершены по поручению премьера.

Что касается работы в наших исторических регионах, здесь мы такую работу активно проводим. У нас было ваше поручение о присоединении Донецкой академии управления и государственной службы. Вся работа проведена сказал Комиссаров

Вместе с вузом в структуру РАНХиГС также вошли два колледжа в Торезе и Ясиноватой. Ректор подчеркнул, что академия намерена обеспечить студентам высокий уровень образования и равные возможности с выпускниками из других регионов.

Кроме того, по словам Комиссарова, продолжается реализация программ подготовки государственных служащих из исторических регионов.