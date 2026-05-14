Москва14 мая Вести.Режиссеры, чтобы удержать внимание зрителя, все чаще предпочитают ставить короткие спектакли, с одним антрактом. Однако истинный театрал готов смотреть представление весь день, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой художественный руководитель МХАТ имени Горького и Московского Губернского театра (МГТ), актер Сергей Безруков.

Он отметил, что в российских театрах масштабные постановки никогда не были редкостью, некоторые спектакли могли идти два дня. В частности, подобный формат практиковали в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Это не показатель - чем короче, тем лучше. Нет. Экономить время у театрала не нужно. Настоящий театрал, он готов целый день провести в театре, лишь бы ему это нравилось. Я помню, как я смотрел в мастерской Григория Козлова "Тихий Дон". Весь день я провел. Я думал, я посмотрю один акт и пойду, произведение известное, знаю его наизусть. Но я не мог оторваться. Я целый день провел с ребятами в мастерской, я смотрел. И глубоким вечером, когда закончился спектакль, я потом с ребятами общался, я не мог оторваться. Так что [продолжительность] здесь не показатель. Если это интересно, если это проникновенно, то, я думаю, для настоящего театрала восемь часов или хоть целый день играй - это ничего не значит заявил Безруков

Он также считает, что искусственный интеллект никогда не заменит живой актерской игры на сцене.