"Не может быть демократии": Богомолов раскрыл свои принципы руководства театром

Москва27 мая Вести.В театре не может быть демократии. Такое мнение выразил в комментарии ИС" Вести" режиссер Константин Богомолов, раскрывая идейное содержание постановки "Новая оптимистическая" в Театре на Бронной.

Сюжет спектакля отталкивается от фабулы пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия", но действие происходит не в годы революции на флоте, а в современной театральной труппе в момент смерти главного режиссера.

Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу "демократия" — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещенный авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура рассказал Богомолов

Он добавил, что театр собирает очень сложные индивидуальности. С одной стороны, им необходимо жесткое руководство, с другой — нужно внимание к их эмоциональности, капризности и заблуждениям, считает режиссер.

Сочетание вот этих двух элементов — жесткости и мягкости, внимания и некоего требования — это вопрос к руководителю: насколько он может этим оркестром управлять в моменте, здесь, сейчас. И поэтому, конечно же, театр определяется в какой-то степени его лидером. Отчасти этот спектакль об этом резюмировал он

Премьера спектакля состоялась еще осенью 2022 года в МХТ им. Чехова. В 2026 году постановка была перенесена на сцену Театра на Бронной.