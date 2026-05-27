Режиссер Богомолов признал схожесть с героями, которых он сыграл Богомолов о роли в спектакле "Новая оптимистическая": отчасти это я

Москва27 мая Вести.Режиссер Константин Богомолов в беседе с ИС "Вести" признал схожесть с героями, которых он сыграл на сцене, в частности в спектакле "Новая оптимистическая".

Спектакль основан на фабуле пьесы Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия". Однако действие перенесено из революционного времени на флот в современный театральный коллектив. Богомолов — автор и режиссер постановки — сыграл в сатирической трагикомедии роль Идеолога.

Отчасти это я. Как, в общем, и во многих других спектаклях, ты выходишь и наполняешь героя, естественно, собой, какими-то своими ощущениями, проявлениями и энергией. В этом и есть профессия — в том, чтобы посмотреть в зеркало роли и в этом зеркале увидеть себя. Не придумать какого-то другого человека... Честно признавать: "Да, и это есть во мне" поделился режиссер

Премьера спектакля состоялась в 2022 году в МХТ им. Чехова. В 2026 году постановка была перенесена на сцену Театра на Бронной.