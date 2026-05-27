Москва27 мая Вести.Постановка "Новая оптимистическая" в Театре на Бронной не была написана заранее, а сочинялась в процессе репетиций, рассказал ИС "Вести" режиссер Константин Богомолов.

В основе спектакля лежит пьеса Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия".

Он отметил, что постановка не транслирует его личный опыт, но она наполнена наблюдениями из его личного опыта и профессиональной жизни.

Но сама история не является историей из моей жизни. Это полностью придуманная история с сильными элементами преувеличения, сатирическими, абсурдистскими и иногда пародийными. Но одновременно, мне кажется, она рассказывает про какие-то внутренние вещи, связанные с театром, с актерской и режиссерской профессией пояснил он

Премьера спектакля состоялась еще в 2022 году в МХТ им. Чехова. В 2026 году постановка была перенесена на сцену Театра на Бронной.