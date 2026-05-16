Москва16 мая Вести.Мариупольский драматический театр преобразился, переняв стилистику Мариинского театра. Подробнее о переменах в здании рассказал ИС "Вести" гендиректор учреждения Игорь Солонин.

Восстановленный театр сдали в декабре 2024 года, на две трети — это новый объект. От здания, которое было построено после Великой Отечественной войны, уцелела только треть.

Сейчас в театре активно идут пусконаладочные работы. Изменений по сравнению с тем, как здание выглядело раньше, немало: сцена стала значительно больше, зрительный зал — чуть меньше 510 мест. Также изменился стиль оформления.

Если был ранее классический стиль — бордовый цвет с золотым кантом, — то сейчас это стиль [в цвете] олива, так как восстановлением здания занимался город-побратим Санкт-Петербург. Были нам показаны варианты, и мы, конечно же, с гордостью согласились на такой стиль, как в Мариинском театре отметил Солонин

Современный театр стал технологичным объектом. В подборе оборудования мариупольским коллегам активно помогал московский Театр Наций.

Как тут можно быть недовольным? Вы же сами видите, какая техника — оборудование самое современное. Несколько, конечно, пугает тот набор специалистов, который нужен для обеспечения данного оборудования. Но опять же, есть курсы повышения квалификации, есть специальные обучающие программы. Ребята остаются в Мариуполе. Я думаю, освоимся и будет хорошо добавил он

Весной 2022 года ВСУ взрывом изнутри фактически уничтожили здание. Тогда здесь погибли люди. Меньше чем за четыре года строители из руин восстановили объект, при этом сохранив уцелевшую историческую часть.

Театр не прекращал свою работу даже в условиях разрушенного боями города: первые месяцы спектакли шли в уцелевшем Доме пионеров, а после труппу приютила городская филармония. Собрать коллектив в 2022 году было сложно, большая его часть разъехалась. На тот момент остались 5 актеров и около 30 сотрудников.

На сегодняшний момент труппа состоит из порядка 40 человек. Общая численность коллектива — практически 160 человек.