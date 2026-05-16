Два корпуса мариупольской больницы восстановлены почти на 50% Главврач рассказала о ходе восстановительных работ в корпусах больницы Мариуполя

Москва16 мая Вести.Два хирургических корпуса мариупольской больницы интенсивного лечения восстановлены почти на 50%, сообщила ИС "Вести" главврач Валентина Гавриляк.

Часть медучреждения уже восстановлена. В ее ведении находится порядка 500 тысяч жителей южных районов ДНР. Остальная часть все еще в процессе восстановления. Здесь недостаточно просто отстроить стены и сделать ремонт — нужно закупить и завезти технику, наладить работу высокотехнологичного оборудования.

Мы ожидаем два корпуса в конце этого года, блоки А и Б. На сегодняшний день там строительные работы выполнены на 45%. То есть демонтаж, идет формирование заново всех палат, отделений и так далее. Вот здесь отремонтирована уже вся территория больницы, пищеблок в полном объеме. А сделали мы здесь очень много интересного рассказала Гавриляк

Два корпуса уже в 2027 году будут готовы к приему пациентов.

Сегодня больница ни в чем не нуждается — есть самое разное оборудование, включая аппарат МРТ, и необходимые медикаменты.