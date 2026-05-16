Москва16 мая Вести.Во время нехватки кадров в мариупольской больнице интенсивного лечения врачи работали с максимальной самоотдачей, а помощь им оказывали волонтеры, в том числе министр одного из регионов РФ. Об этом рассказала ИС "Вести" главврач учреждения Валентина Гавриляк.

В 2022 и 2023 годах в Мариуполе была острая нехватка медперсонала. Тогда многие врачи, как и сама Валентина, приехали работать из других регионов страны.

Укомплектованность врачебным составом была 8% … Хирург-реаниматолог не мог уйти со смены, потому что оставить ее некому. И люди-то какие были! Никто не говорил: "Знаете, Валентина Геннадьевна, я пойду спать домой". Нет. Я им, помню, вечером звоню, говорю: "Слушайте, вы там как?" – "Да ничего, держимся". И никто не жаловался вспоминает главврач

Неоценимым вкладом стало волонтерство.

Здесь было очень много ребят, которые приезжали по всем линиям. Здесь даже был министр одного региона, который не сказал, что он министр, будучи волонтером. Он просто ходил и оказывал медицинскую помощь рассказала Валентина Гавриляк

Валентина родом из Донецка, в 2014 году она переехала в Севастополь, где сначала работала в кардиологии, а затем стала главврачом одной из больниц. В родной Донбасс она приехала весной 2022 года, сначала как врач-волонтер. С Мариуполем у Валентины Гавриляк связана и личная история: освобождая город, здесь погиб ее двоюродный брат.