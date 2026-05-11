В Мариуполе по указке Киева ставили спектакли на украинском языке и про УПА Киевские власти заставляли мариупольский драмтеатр восхвалять УПА

Москва11 мая Вести.Генеральный директор Мариупольского драматического театра Игорь Солонин сообщил агентству РИА Новости, что в 2018 году киевские власти обязали театр ставить спектакли, восхваляющие Украинскую повстанческую армию (запрещенную в РФ экстремистскую организацию).

По его словам, также власти "рекомендовали" режиссеров "с правильной идеологией". На премьеру одной из таких постановок, по словам Солонина, пригнали полный зал боевиков запрещенного в РФ "Азова", чтобы "показать картинку".

Однако на следующий день после премьеры на спектакль не пришел ни один зритель. В итоге постановку исключили из репертуара.

Солонин также отметил, что в этот период все спектакли было велено играть только на украинском языке.