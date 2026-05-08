"Азовцы" пытались заставить артистов театра в Мариуполе петь песни о Бандере "Азовцы" хотели от артистов театра в Мариуполе исполнения песен в честь Бандеры

Москва8 мая Вести.Боевики украинского националистического подразделения "Азов" (террористическая организация, запрещенная в РФ) после 2014-го и до 2022 года пробовали принудить актеров Мариупольского русского драматического театра петь в дни рождения Степана Бандеры, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал гендиректор театра Игорь Солонин.

Из "Азовцев" были какие-то попытки вот именно задействовать, у нас же поют многие артисты, вот задействовать поющих артистов в праздниках в этих национальных, которые они там выдумали, какие-то там день Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская в РФ – прим. ред.) или день рождения Бандеры сказал Солонин

По его словам, артисты театра отказывались петь в честь Бандеры, и боевики просто привозили своих людей.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждается вопрос перезахоронения Бандеры.