Москва6 маяВести.Власти Украины подкупили нацистов из "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России), чтобы нейтрализовать возможные угрозы режиму с их стороны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Киевский режим подкупил "азовцев", чтобы те не пошли против режима
В беседе с ТАСС он отметил, что так называемый арийцы, как себя называли "азовцы", оказались продажными.
Этих "азовцев", которые могли что-то диктовать, их купили просто.... Там ситуация - они уже теперь поддерживают и прочее, и забыли, что они пропагандировали, какие они там арийцы и прочее. Такие продажные оказались. Все это понятно, но тем не менее, они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определенного рода угрозусказал Пушилин
Глава ДНР также признался, что не верит в массовые восстания на Украине.
Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятныеотметил глава региона
Ранее Пушилин заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии после завершения украинского конфликта. По его мнению, Зеленский и сам понимает это, ведь вместо своих обещаний стать "президентом мира", он стал "президентом войны".