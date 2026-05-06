Украинские власти подкупили "азовцев", чтобы те не пошли против режима

Пушилин: Киев подкупил "азовцев", чтобы те не стали угрозой для власти Украинские власти подкупили "азовцев", чтобы те не пошли против режима

Москва6 мая Вести.Власти Украины подкупили нацистов из "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России), чтобы нейтрализовать возможные угрозы режиму с их стороны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Киевский режим подкупил "азовцев", чтобы те не пошли против режима

В беседе с ТАСС он отметил, что так называемый арийцы, как себя называли "азовцы", оказались продажными.

Этих "азовцев", которые могли что-то диктовать, их купили просто.... Там ситуация - они уже теперь поддерживают и прочее, и забыли, что они пропагандировали, какие они там арийцы и прочее. Такие продажные оказались. Все это понятно, но тем не менее, они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определенного рода угрозу сказал Пушилин

Глава ДНР также признался, что не верит в массовые восстания на Украине.

Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятные отметил глава региона

Ранее Пушилин заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии после завершения украинского конфликта. По его мнению, Зеленский и сам понимает это, ведь вместо своих обещаний стать "президентом мира", он стал "президентом войны".