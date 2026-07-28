Москва28 июл Вести.Самые успешные мастер-планы имеют такие города, как Дербент, Якутск и Грозный. Об этом ИС "Вести" заявил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Это общее городское планирование, когда перед разработкой уже конкретного генерального плана есть конкурс идей по развитию города, агломерации. Такую работу мы провели еще в 2019 году в городе Дербент, и сейчас это самый успешно реализуемый мастер-план в стране. Такой же конкурс далее провели для Якутска и недавно завершили градостроительный конкурс на мастер-план города Грозный … И сразу видим результаты, потому что эти мастер-планы, они сформированы как уникальные, в том числе инвестлоты сказал он

Также Финогенов добавил, что у любого мастер-плана важная задача – привлечь не только бюджетное, но и частное финансирование.

И как раз конкурсы позволяют на понятный инвестору язык перевести такой сложный предмет, как градостроительное планирование отметил он

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что мастер-план дает перспективу на десятилетие вперед.