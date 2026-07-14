Москва14 июл Вести.Изменится подход к проектированию ливневых канализаций. Новые ГОСТы по проектированию городов "легализует" соответствующие наработки. Об этом заявил ИС "Вести" директор направления "Градостроительство и недвижимость" фонда "Институт экономики города" Виктор Агеев.

Разрабатываемые стандарты не приведут к "мгновенной" перестройке городов. В этом направлении "нужно двигаться, накапливать опыт, внедрять технологии", отметил он.

Новые ГОСТы, очевидно, будут призваны решить и проблему пропускной способности ливневой канализации. Но опять же главный тренд, если говорить о ливневой канализации, состоит в том, чтобы …. закладывать резервные резервуары, где могли бы накапливаться ливнестоки и потом постепенно отводиться. Закладывать дренажные каналы, сделать поверхность города более проницаемой за счет водопроницаемых дорожных покрытий, большего количества озелененных пространств в целом, повышения впитываемости на территории города…. ГОСТы новые, наверное, эти наработки могут легализовать сказал Агеев

Росстандарт и профильные ведомства утвердят обновленные строительные нормы. Предполагается, нормативы позволят адаптировать городскую застройку к изменяющимся климатическим условиям.