Студия "Лаб 20/50": архитектура в РФ сдвигается от эстетики к эргономике

Москва12 мая Вести.В России наблюдается заметный сдвиг в подходах к архитектуре и дизайну: принцип эргономичности вытесняет традиционную ориентацию на эстетичность. Такое мнение озвучила в беседе с ИС "Вести" советник гендиректора студии "Лаб 20/50" Евгения Ежикова.

По ее словам, в новой стратегии архитектурно-градостроительная политика и урбанистика должны выполнять роль каркаса для всей креативной экономики, поскольку именно благодаря удобной и комфортной городской среде она может развиваться. Таким образом могут появляться новые креативные пространства и формироваться сообщества дизайнеров и урбанистов.

Важным интегратором этой среды выступает финансовый институт развития ДОМ.РФ, сочетающий функции идеолога, разработчика мастер-планов, инвестора, а также координатора действий власти и бизнеса.

Дизайнеры, архитекторы, урбанисты в таких организациях, как ДОМ.РФ, принимают участие в разработке дизайн-кодов территорий, и это признак того, что мы уже находимся в обществе, которое эволюционировало от подхода "красивое" к подходу "эргономичное" рассказала Ежикова

ДОМ.РФ в сотрудничестве с регионами разработал более 400 проектов развития городской среды. Компания активно поддерживает инициативы в сфере креативных индустрий, предоставляя необходимое финансирование и выступая кузницей кадров для архитектуры.

В конце апреля гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко рассказал в интервью ИС "Вести", что прибыль организации за первый квартал 2026 года выросла почти в 2,5 раза, достигнув 28,5 млрд рублей.