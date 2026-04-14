Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов стал архитектором будущего в ВЭБ.РФ Кузнецов начал работу в ВЭБ.РФ после ухода с поста главного архитектора Москвы

Москва14 апр Вести.Сергей Кузнецов стал архитектором будущего в корпорации ВЭБ.РФ после увольнения с поста главного архитектора Москвы. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, он будет курировать подготовку проектов группы в сфере экономики города и следить за их выполнением.

Кроме того, в сферу его деятельности войдут вопросы мастер-планирования и комплексного развития городов, акцент будет сделан на повышение уровня жизни населения говорится в публикации

Сам архитектор отметил, что переход в ВЭБ.РФ для него – вызов и в то же время возможность профессионального роста. По его словам, полученный на должности главного архитектора Москвы опыт может пригодиться в более широком, федеральном контексте.

Также Кузнецов станет управляющим партнером в КБ «Стрелка».