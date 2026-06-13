Сенатор Якушев рассказал, как изменилась система ЖКХ в России за 20 лет

Сенатор заявил о модернизации системы ЖКХ в России Сенатор Якушев рассказал, как изменилась система ЖКХ в России за 20 лет

Москва13 июн Вести.Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) стало современным, снизилось число аварий. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Он сообщил, что за последние 20 лет в стране была проведена огромная работа в этой сфере.

Сказать о том, что там ничего не меняется, это слукавить. Естественно, если мы вспомним нашу коммуналку 20 лет назад, то проведена огромная работа в масштабах всей страны. Поменяны тысячи километров сетей, меньше стало аварий, меньше инцидентов. Поэтому, конечно, коммуналка стала более современной отметил Владимир Якушев

Однако, отметил сенатор, говорить о полном удовлетворении работой ЖКХ граждан страны говорить пока не приходится, но работа ведется.

Если мы говорим в целом о системе жилищно-коммунального хозяйства, то, конечно, проблемы есть. И все мы работаем над модернизацией жилищно-коммунального комплекса добавил он

Кроме того, политик сообщил о привлечении инвестиций в коммунальную отрасль. Активно их используют Кировская, Самарская и Тюменская области.