Москва14 маяВести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не могут согласиться с ростом тарифов ЖКХ на 33,5% за четыре года, и призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова обосновать свою позицию. Видео выступления Володина опубликовано на канале политика в мессенджере MAX.
13 мая Минэкономразвития опубликовало прогноз индексации тарифов ЖКХ до 2029 года. Согласно документу, в 2026 году рост тарифов составит 11,6%, в 2027 — 8,7%, в 2028 — 7,1%, а в 2029 — 6,1%.
По словам Вячеслава Володина, в Госдуму уже поступило большое количество обращений от граждан из-за того, что суммарная индексация за четыре года составит 33,5%.
С одной стороны, то же министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, до конца года высказывает прогнозы, что снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует двукратный рост тарифов относительно инфляции. Мы не можем с этим согласиться, поэтому давайте обсуждать. Пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию, прежде чем выносит такие прогнозызаявил Вячеслав Володин