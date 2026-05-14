В Госдуме не согласились с ростом тарифом на услуги ЖКХ Володин призвал Минэкономразвития обосновать рост тарифов на услуги ЖКХ в 33,5%

Москва14 мая Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не могут согласиться с ростом тарифов ЖКХ на 33,5% за четыре года, и призвал главу Минэкономразвития Максима Решетникова обосновать свою позицию. Видео выступления Володина опубликовано на канале политика в мессенджере MAX.

13 мая Минэкономразвития опубликовало прогноз индексации тарифов ЖКХ до 2029 года. Согласно документу, в 2026 году рост тарифов составит 11,6%, в 2027 — 8,7%, в 2028 — 7,1%, а в 2029 — 6,1%.

По словам Вячеслава Володина, в Госдуму уже поступило большое количество обращений от граждан из-за того, что суммарная индексация за четыре года составит 33,5%.