Хуснуллин рассказал, какой объект благоустройства впечатлил его больше всего

Хуснуллин рассказал об объекте благоустройства, который запал в душу Хуснуллин рассказал, какой объект благоустройства впечатлил его больше всего

Москва8 июн Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин признался ИС "Вести", что был впечатлен благоустройством двора в Мариуполе, в котором значительное участие приняли сами жители.

В разных регионах объем внебюджетных инвестиций в благоустройство составляет до 50% от стоимости проекта, а где-то и больше, уточнил он.

В Мариуполе, на улице Строителей, огромный дом, огромный двор, хорошо благоустроенный. Я говорю: "У нас строители такие молодцы". Они говорят: "Нет, это не строители, это жители обратились к строителям, строители им дали материалы, дополнительную спонсорскую помощь. Они своими руками все сделали рассказал Хуснуллин

Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды — еще один механизм, который изменил подход к созданию общественных пространств. С 2018 года его победителями стали 1609 проектов по всей стране: парки, набережные, пешеходные зоны — 1160 из них уже открыты в новом формате.